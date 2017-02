Peter Krol (15) snelste in Oostenrijkse sneeuw

ST. JOHANN IM PONGAU - De 15-jarige Peter Krol uit Kerkdriel heeft goud gewonnen bij het Nederlands jeugdkampioenschap reuzenslalom.

In het Oostenrijkse Sankt Johann-Alpendorf bleef hij over twee manches Julian Vrij (15) uit Almelo voor.

'In de eerste run maakte ik veel foutjes', zegt Krol. 'Julian stond heel ver voor, maar ik heb in de tweede run alles gegeven. Door alle heuvels en gaten in de piste voelde het skiën niet zo lekker aan, maar het ging wel veel beter. Ik wilde natuurlijk winnen en dat het is gelukt, geeft veel zelfvertrouwen.'

Bij de meisjes veroverde de 16-jarige Roosmieke Heijdemann uit Geldermalsen zilver. Ze moest haar meerdere erkennen in Kiara Derks (15) uit Almere. De pas 13-jarige Nina Schippers uit Stompetoren won het brons.