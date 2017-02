Veehouder is regels helemaal zat en biedt zijn 90 melkkoeien aan

ZEVENAAR - Theo Lemm uit Zevenaar ziet geen toekomst meer voor zijn melkveebedrijf. Hij heeft zich met pijn in het hart aangemeld voor de opkoopregeling die door de overheid is ingesteld om het mestprobleem op te lossen.

Al die jaren van regelgeving - mede opgelegd door Brussel - is hij meer dan zat. 'Ik heb het laatste halfjaar slechter geslapen dan in mijn hele leven bij elkaar. Ik word 's nachts wakker en maar prakkiseren: hoe moet dit, hoe moet dat, hoe zal zus...'

En dus wil hij zijn 90 melkkoeien laten opkopen. 'Wij melken bijna 11.000 liter per koe per jaar. Dat is een topprestatie. Het zijn topatleten.'

'Je krijgt op je donder'

Dat er te veel koeien zijn en dus te veel mest, beseft Lemm ook. 'Als je ergens 50 mag rijden en je rijdt 60, dan weet je dat je op je donder krijgt. Dat is in Holland nu ook gebeurd met het aantal koeien.'

De opkoopregeling is bedacht door Den Haag en de boeren zelf om te voorkomen dat Brussel met strengere maatregelen komt. 'Dan moet er veel meer mest van de markt af', weet Jan van Huet van LTO Noord. 'En moet er veel meer vee weg uit Nederland. En dan wordt het probleem alleen maar groter.

Opkoopregeling populair

500 boeren willen hun koeien verkopen. 'Dat is meer dan het budget van de overheid toelaat. En dus wordt er geloot. Dat betekent voor Lemm nog weken van onzekerheid. 'Het sloopt je. Letterlijk en figuurlijk.'