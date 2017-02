Uitspraak in het hoogwerkerdrama en slecht weer op komst. Dit is het nieuws van donderdag 23 februari

Foto: archief Omroep Gelderland

ARNHEM - Wat is het oordeel van de rechtbank in het hoogwerkerdrama in Oosterwolde? Vanmiddag wordt de uitspraak verwacht. Jarenlang verzetten bewoners van Veessen en Wapenveld zich, maar rond het middaguur wordt het project officieel in gebruik genomen: de hoogwatergeul. En pas op vanmiddag, het gaat heel hard waaien. Dit is het nieuws van donderdag 23 februari.

Uitspraak hoogwerkerdrama Oosterwolde De rechtbank doet om 13.15 uur uitspraak in de rechtszaak tegen de bestuurder van de verreiker (soort hoogwerker) die in 2015 betrokken was bij een dodelijk ongeval in Oosterwolde. Hij bestuurde de verreiker tijdens een oldtimerevenement. De verreiker kantelde en kwam op een toeschouwer terecht, die ter plekke overleed. Tegen de 48-jarige bestuurder is 240 uur werkstraf geëist. Oplevering hoogwatergeul Veessen-Wapenveld Het is een project waar jarenlang fel tegen geprotesteerd is door inwoners uit het gebied Veessen-Wapenveld; de hoogwatergeul. Kamerleden kwamen, spandoeken werden geplaatst, trekker versperden de weg, maar de hoogwatergeul kwam er toch. Minister Melanie Schultz van Haegen en dijkgraaf Tanja Klip stellen om 12.00 uur de inlaat van de hoogwatergeul officieel in gebruik. Pas op, forse windstoten verwacht Vanaf vanmiddag worden er forse windstoten van tussen de 75 tot 100 km/uur verwacht. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De waarschuwing geldt van 15.00 tot 1.00 uur. En de NS heeft al laten weten dat er vanwege de harde wind minder treinen gaan rijden. Een gewaarschuwd mens...