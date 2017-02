Zoon van Sjonnies-bassist belangrijk voor Real Madrid onder 19

MONACO - Mink Peeters uit Nijmegen vervulde een hoofdrol bij de wedstrijd van Real Madrid onder 19 tegen AS Monaco.

Het 18-jarige talent viel in de rust van deze Champions Youth League-wedstrijd in bij een 2-0 achterstand. Peeters zorgde al snel voor de 2-1 en Real Madrid kwam uiteindelijk met 3-2 voor, toen de Nijmegenaar in de 90e minuut het duel definitief besliste. Het werd in de extra tijd nog wel 3-4. In de kwartfinales treft Madrid Ajax, de club waar Peeters vandaan werd gehaald.

Mink is de zoon van Sjonnies-bassist Geert Peeters, beter bekend als Friso Ruysdaal.