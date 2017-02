Jeugdzorgkosten rijzen de pan uit, Ede dreigt met opnamestop

Foto: screenshot uitzending EenVandaag

EDE - Vier gemeenten in Gelderland dreigen in de problemen te komen door forse tekorten op hun jeugdzorgbudget. Dat meldt het tv-programma EenVandaag. De tekorten worden veroorzaakt door de grote jeugdzorginstellingen in de gemeenten Barneveld, Ede, Ermelo en Oost-Gelre.

Het probleem speelt sinds de invoering van de nieuwe wet op de jeugdzorg twee jaar geleden. Ieder kind of iedere jongere die uit huis wordt geplaatst en naar een instelling of pleeggezin gaat en onder de voogdijmaatregel valt, komt onder verantwoordelijkheid van de gemeente waar ze gaan wonen. 'We willen graag helpen, maar het probleem is dat wij de rekening moeten betalen', zegt wethouder Leon Meijer van de gemeente Ede tegen EenVandaag. Barneveld wil compensatie Hij spreekt van een tekort van tussen de 3 en 4 miljoen euro voor jeugdzorg. 'We moeten in gesprek met de instellingen, anders komt er een opnamestop', zegt Meijer. Hans van Daalen, jeugdzorgwethouder in de gemeente Barneveld vindt dat Den Haag de gemeenten met grote jeugdzorginstellingen moet compenseren. 'En op lange termijn moet het zo geregeld worden dat de gemeente waar het kind vandaan komt, financieel verantwoordelijk blijft.' Bekijk de uitzending van EenVandaag hieronder terug: