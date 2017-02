Muziekloos jaar voor zanger Bennie Jolink

ULFT - De Achterhoekse zanger Bennie Jolink laat weten dat 2017 voor hem een muziekloos jaar wordt. Hoewel zijn gezondheid naar eigen zeggen aan de betere hand is, heeft de 70-jarige zanger laten weten dit jaar geen liedjes uit te zullen brengen.

'Als ik al wat ga doen, dan is dat tekenen, schilderen, ontwerpen en aandacht voor mijn inmiddels negen kleinkinderen', zo laat de in Hummelo geboren zanger op Facebook weten. 'En als mijn gezondheid dat toelaat misschien reizen maken.'

'2016 was afschuwelijk'

Jolink heeft naar eigen zeggen een heel zwaar jaar achter de rug. 'Vier keer doodziek in een ziekenhuis gelegen en ook nog tien weken in een revalidatiekliniek geweest. En iedere keer was de ‘oplossing’ dat de dosis Prednison naar het maximum moest worden opgeschroefd.'



Inmiddels heeft Jolink een ‘splinternieuw geneesmiddel’ gekregen. 'Het ziet er naar uit dat het helpt', aldus de zanger. 'Maar ik ben erg voorzichtig geworden om nu al Hosannah te roepen. Iedereen weet dat voorzichtigheid totaal niet in mijn karakter zit, maar door het voor mij afschuwelijke jaar 2016 is dat er dus wel ingeslopen.'

Voor de nieuwe nummers die hij heeft geschreven zoekt de zanger pas in 2018 een bestemming. 'En nu lekker op vakantie naar een warm land', besluit Jolink. 'Ajow!'

Foto: REGIO8

