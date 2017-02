Atlete Nadine Visser presteert beter door soms minder te doen

ARNHEM - Volgens haar coach Bart Bennema is ze een supertalent dat tot de wereldtop behoort. Nadine Visser uit Arnhem scherpte onlangs haar persoonlijk record aan op de 60 meter horden en gaat op dat onderdeel voor een finaleplaats op het EK.

Haar specialiteit is op dit moment de 60 meter horden, maar Visser scoort als meerkampster ook op veel andere onderdelen meer dan goed. Tijdens het NK in Apeldoorn verbeterde ze onlangs haar persoonlijk record en sprintte ze op de 60 meter horden voor het eerst onder de 8 seconden (7.98).

Trainer Bart Bennema en Nadine Visser over haar kansen op het EK:

Elke week harder

'Ja, ik heb mezelf wel verbaasd', zegt de 22-jarige Visser die woont, traint en studeert in Gelderland. 'Het gevoel was al goed, maar na de NK meerkamp duurde het herstel lang. Een week later tijdens het NK voor senioren voelde ik me nog steeds niet topfit, maar op de finaledag ging het ineens veel beter. Ik ben nu goed in vorm, het gaat elke week harder', lacht de spontane atlete tijdens de ploegpresentatie op Papendal.

Onverstandig

De presentatie is de aftrap naar het EK indoor in Belgrado dat over twee weken begint. Ze had er graag op meerdere onderdelen meegedaan, maar zag daar in overleg met Bennema en de sportarts vanaf. 'Dat zou niet verstandig zijn', zegt Bennema die weet dat Visser blessuregevoelig is en ook nu weer last heeft van haar scheen.

Finale

Bennema zegt wel dat de finale op de 60 meter horden uitgangspunt is. Een medaille is waarschijnlijk te hoog gegrepen, denkt de coach uit Nijmegen die ook Dafne Schippers onder zijn hoede heeft. Visser heeft hetzelfde doel. 'Ik ga zeker voor een finaleplek. Dan zal ik op het EK wel weer onder de 8 seconden moeten lopen en dan zien we wel waar het toe leidt. Uiteindelijk is het een kwestie van zo hard mogelijk lopen.'

Blessuregevoelig

2016 werd een enigszins teleurstellend jaar met veel kuitproblemen. Haar pijnlijke scheenbeen lijkt onder controle en is volgens Visser dus geen beletsel om te kunnen vlammen in Belgrado. 'Blessuregevoelig? Ja, dat blijkt wel een beetje. Dat gebied is mijn gevarenzone', lachte ze. 'Op mijn kuit staat standaard veel spanning. Dat is mijn goede punt waardoor ik hard loop, maar het is ook een minder punt.'

Met minder meer

Ze heeft haar lichaam beter leren kennen en denkt daar dit seizoen profijt van te trekken. 'Ik voel goed wanneer iets te veel is. Waar iets vandaan komt en wat de risico's zijn. Als ik veel rust neem, weet ik dat ik ook kan presteren. Met wat minder, is het resultaat bij mij soms wat meer.'