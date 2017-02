Pyromanen samen op pad om brand te stichten: OM wil cel en tbs

ELST - De één stak de branden aan, de ander keek gefascineerd toe. Het Openbaar Ministerie eiste woensdag 28 maanden cel en tbs met voorwaarden tegen twee mannen voor een reeks branden in het buitengebied van Elst.

De Elstenaren van 22 hebben bekend dat ze sinds 2015 samen op pad gingen om brand te stichten. Er lagen altijd aanmaakblokjes in de auto.

De mannen stonden terecht voor brandstichtingen tussen maart en begin juni vorig jaar. Ze zouden brand hebben gesticht in een hooischuur aan de Woutersdijk, in een leegstaande woning aan de Hollanderbroeksestraat en in een voormalig restaurant aan De Wuurde. Ook zouden ze aan de Sluterstraat en de Mozartstraat een schutting en een overkapping in brand hebben gestoken. In de Kerkstraat werd een auto in de as gelegd.

Slapende man

De brand in de hooischuur had fatale gevolgen kunnen hebben. Bij de hooischuur lag een man in een auto te slapen. 'Het is niet ondenkbaar dat de auto vlam had gevat, als het vuur niet tijdig was gedoofd', zegt het OM.

Duidelijke taakverdeling

Een van de verdachten verklaarde dat hij al van jongs af aan een fascinatie voor vuur heeft. Hij is degene die de branden aanstak, zegt het OM.

De andere man zei dat hij het mooi vond om naar de branden én naar het werk van de brandweer te kijken. Hij belde een aantal keren zelf de brandweer. Hoewel hij zelf geen branden aanstak, kan hij volgens de officier wel als medepleger worden beschouwd. Hij nam vaak het initiatief om op pad te gaan, zijn auto werd gebruikt en hij kocht meestal de aanmaakblokjes.

Maatschappelijke onrust

Volgens het OM veroorzaakten de twee veel maatschappelijke onrust. 'Verdachten hebben zich absoluut niet beziggehouden met de gevolgen van hun acties.'

Bij de mannen is sprake van een onweerstaanbare drang om brand te stichten (pyromanie), heeft persoonlijkheidsonderzoek vastgesteld. Ze zijn verminderd toerekeningsvatbaar.