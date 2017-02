Familiebedrijven krijgen steun van provincie Gelderland

Burgers Zoo, foto: Google Streetview

ARNHEM - In navolging van Overijssel wil Gelderland ook familiebedrijven extra steunen. Dat antwoordt de provincie op vragen van het CDA in Gelderland. De partij is erg enthousiast over een initiatief in Overijssel en wil dat ook in onze regio invoeren.

Familiebedrijven hebben hun eigen specifieke problemen, bijvoorbeeld het goed regelen van bedrijfsopvolging. In Overijssel hebben de provincie, scholen en werkgeversorganisaties een verklaring ondertekend om hierbij extra te helpen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het delen van kennis en ervaringen. Gelderland telt zo'n 40.000 familiebedrijven. Familiebedrijven zijn van groot belang voor de Gelderse economie, vindt het CDA. Bekende voorbeelden zijn Burgers' Zoo in Arnhem en diervoederbedrijf De Heus in Ede. De komende maanden worden de plannen verder uitgewerkt.