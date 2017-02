Automatische wapens en tientallen kilo's drugs tussen lading bloemen

APELDOORN - In een vrachtwagen vol met bloemen zijn vier automatische vuurwapens met geluidsdempers gevonden, zo'n 110 kilo amfetamine en ongeveer 160 kilo hasj en hennep. De politie ontdekt de wapens en drugs dinsdagavond, langs de A1 bij Apeldoorn.

De vrachtwagen was onderweg naar Duitsland. Bij de politiecontrole zagen agenten tussen de bloemen een grote doos staan, waarin een van de automatische vuurwapens zat.

Een man uit IJsselstein (51) en een man uit Utrecht (50) zijn aangehouden. De vrachtwagen is in beslag genomen. Het Landelijk Parket stelt een onderzoek in.

