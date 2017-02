Caro Emerald zingt live bij Omroep Gelderland

ARNHEM - Zangeres Caro Emerald is vandaag te gast bij Radio Gelderland! Tussen 12.00 en 13.00 uur vertelt ze aan presentator Rob Kleijs over haar nieuwe tour: de Emerald Island Tour.

De zangeres zal in de uitzending ook live zingen. Dat zenden we behalve op Radio Gelderland ook uit via tv en op onze Facebookpagina.

Optredens in Gelderland

Bijzonder aan de tour is dat het Emeralds langste tour ooit is. In de tour doet ze naast Nederland ook Engeland en Ierland aan. In Gelderland zijn twee optredens: in Nijmegen (Concertgebouw de Vereeniging, 14 maart) en in Apeldoorn (Theater Orpheus, 15 maart). Voor beide concerten zijn nog kaarten beschikbaar.

Emerald werd in 2009 bekend door haar hit Back It Up. Andere bekende nummers van haar zijn A Night like This, en That Man. Ze is niet alleen succesvol in Nederland maar ook daarbuiten. In Duitsland, Polen en Engeland ontving ze ook diverse prijzen en platina albums.

Back It Up: