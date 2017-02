Slachtoffer explosie belde zwaargewond aan bij buren

NIJKERKERVEEN - Het is nog steeds onduidelijk hoe het explosief dat dinsdag explodeerde in een schuur in Nijkerkerveen, daar terecht is gekomen. Een 49-jarige koster uit Nijkerkerveen raakte daarbij ernstig gewond.

De man klopte na de explosie aan bij zijn buren, vertellen zij vandaag tegen Omroep Gelderland. 'Hij was helemaal bebloed. Zijn hand lag helemaal aan flarden en er zat een gat in zijn gezicht. Hij zakte hier tegen het paaltje aan. Gelukkig bleef hij wel bij kennis.'

'Nooit met explosieven bezig'

De buurman is verbaasd: 'Het is een heel normale man. Vader van een kind van 2 en een half jaar. Hij is voor zover ik weet nooit met explosieven bezig.'

De politie kan woensdag nog geen details geven over het explosief. Het is dus niet duidelijk of het bijvoorbeeld een mortiergranaat uit de Tweede Wereldoorlog is, of van recentere datum. 'We hebben nog niet uitgebreid met het slachtoffer kunnen spreken', aldus een woordvoerder van de politie.

