Protest tegen afschieten wilde zwijnenfamilie

HEUKELUM - Een petitie tegen het afschieten van wilde zwijnen met biggetjes in Heukelum (gemeente Lingewaal) is in korte tijd ruim 1100 keer ondertekend. De initiatiefneemster wil dat de dieren verdoofd worden, zodat ze naar de Veluwe gebracht kunnen worden. Ondenkbaar, zegt de Faunabeheereenheid Gelderland.

Sinds twee weken worden twee volwassen wilde zwijnen gezien met zes biggetjes in de buurt van de Zuiderlingerdijk.

'Ze zijn daar door een onverlaat losgelaten, dat kan niet anders', zegt secretaris Erik Koffeman van de Faunabeheereenheid Gelderland. 'Ze vertonen tam gedrag, maar kom niet in de buurt van die biggetjes, want dan is het tamme er bij die zeug wel vanaf.'

'Vangen is geen optie'

De Faunabeheereenheid Gelderland wil de biggen 'zo snel mogelijk' afschieten. 'Ze kunnen dierziekten verspreiden en gevaar opleveren in het verkeer. Niet afschieten betekent dat er al snel een onbeheersbaar aantal zwijnen komt.'

Vangen en loslaten op de Veluwe is volgens Koffeman geen optie. 'We weten niet waar ze vandaan komen en wat voor probleem-virussen eventueel in die beesten zitten.' Wilde zwijnen zijn volgens hem ook niet geschikt om in gevangenschap te houden.

Niet verstandig

Nu er veel publiciteit is rondom de varkens in Heukelum, worden ze niet onmiddellijk afgeschoten. 'Dat lijkt me niet verstandig. We gaan de kwestie met de provincie bespreken, maar we zien geen reden om van het beleid af te wijken', vertelt Koffeman.

Wilde zwijnen zijn in Gelderland alleen op de Veluwe toegestaan.

De Gelderse Partij voor de Dieren heeft inmiddels om opheldering gevraagd over de kwestie. De partij oppert om via DNA-profielen te achterhalen waar ze vandaan komen.

