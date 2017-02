Zware windstoten vanmiddag, nu al minder treinen

ARNHEM - Het wordt een onstuimige dag met minder treinen en mogelijk grote gevolgen voor het verkeer op de weg. Het KNMI heeft voor het hele land code geel afgegeven. Dat betekent: wees alert. Deze code geldt van 15.00 tot 1.00 uur.

Minder treinen in de ochtend

De NS heeft voor de hele donderdag de dienstregeling aangepast. In de ochtend rijden er daarom al minder treinen, hoewel de storm pas in de middag wordt verwacht.

Volgens een woordvoerder van de NS is de dienstregeling al aangepast, omdat er anders later op de dag problemen kunnen ontstaan, die dan niet meer opgelost kunnen worden:

Ondertussen klagen sommige reizigers al over de drukte:

Zware windstoten

In de middag trekt de zuidwester fors aan. Weerman Jordi Bloem van MeteoGroup in Wageningen verwacht harde wind en zware windstoten in Gelderland. Die windstoten zullen een snelheid van 75 km/u halen. Volgens de weerman halen ze misschien de 100 km/u en worden het zeer zware windstoten.

Weerman Jordi Bloem van MeteoGroup:

Zware avondspits verwacht

Houd rekening met een zeer drukke avondspits, zegt Rijkswaterstaat. Vrachtwagenchauffeurs en automobilisten met een aanhanger moeten extra oppassen. Rijkswaterstaat raadt weggebruikers aan de weersverwachtingen goed in de gaten te houden en het rijgedrag aan te passen.

Rijkswaterstaat zet extra weginspecteurs in en houdt de situatie ook vanuit de verkeerscentrales nauwlettend in de gaten, zegt de dienst. Ook worden de borden gecontroleerd die tijdelijk langs de weg staan voor werkzaamheden.

Minder treinen

De NS heeft uit voorzorg de dienstregeling aangepast. Er rijden minder treinen: op de meeste plekken elk halfuur in plaats van elk kwartier. Reizigers moeten soms extra overstappen. Het kan ook drukker in de trein zijn.

Volgens de NS kunnen er bomen en takken op het spoor vallen. Door de dienstregeling aan te passen, ontstaat volgens de NS meer ruimte om problemen aan te pakken. Reizigers wordt aangeraden de weerberichten goed in de gaten te houden en de reisplanner vooraf te raadplegen.

Trajecten in Gelderland waar de hele dag minder intercity's rijden:

Amersfoort - Deventer

Nijmegen-Utrecht-Schiphol

Trajecten in Gelderland waar de hele dag minder Sprinters rijden:

Arnhem-Nijmegen

Nijmegen-Wijchen

Andere vervoerders rijden volgens de normale dienstregeling.

Zie ook:

Kaartje met aangepaste dienstregeling (pdf)