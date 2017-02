Zee van paraplu's bij herdenking bombardement Nijmegen

NIJMEGEN - Het was een zee van paraplu's woensdagmiddag bij monument De Schommel. Want ondanks de regen was er ruime belangstelling voor de jaarlijkse herdenking van het bombardement op Nijmegen dat plaatsvond op 22 februari 1944.

Burgemeester Bruls merkte dan ook op dat 'goed is om te zien dat de belangstelling voor deze gebeurtenis na al die jaren nog zo groot is'.

Stromende regen

Leerlingen van het Montessori onderwijs die monument De Schommel hebben geadopteerd trekken zich deze woensdagmiddag niets aan van de stromende regen. Waar burgemeester Bruls en andere sprekers van onder een tent het publiek toespreken, lopen de leerlingen in een rustig tempo langs de aanwezigen.

Scherven brengen geluk

Op een zelfde soort ladder als waarop na het fatale bombardement in 1944 zo vele doden werden weggedragen, tonen de leerlingen hun kunstwerk gemaakt van scherven. Een van hen spreekt het publiek toe: 'Scherven brengen geluk, zeggen ze. Ja ja, als dat waar is. Dan brengen scherven alleen maar geluk wanneer je per ongeluk iets kapot laat vallen. In een oorlog brengen scherven nooit geluk. Toch?'

Geen vergissingsbombardement

Behalve burgemeester Bruls zijn onder anderen ook burgemeesters van buurgemeenten en een vertegenwoordiger van de Amerikaanse ambassade aanwezig. Dat laatste is voor sommigen wellicht nog een gevoelig onderwerp, omdat onderzoek uit 2009 uitwijst dat wat decennia als vergissingsbombardement is beschouwd eigenlijk gezien moet worden als een ernstige fout van de Amerikanen. Die dropten op de terugweg van afgebroken een missie in Duitsland hun bommen boven Nijmegen in plaats van op Duitse gelegenheidsdoelen zoals spoorwegemplacementen.

Tot in lengte van dagen blijven gedenken

Maar tijdens deze 73e herdenking is er vooral aandacht voor de bombardementen die er ook nu nog altijd plaatsvinden in de wereld. Daarom eindigt burgemeester Bruls zijn betoog met de woorden dat wij nooit mogen vergeten dat 'wij leven in vrede en veiligheid... Herdenken helpt daarbij om dit nooit als vanzelfsprekend te ervaren. En laten we daarom allemaal de slachtoffers van 22 februari voor altijd in ons hart sluiten. En tot in lengte van dagen blijven gedenken.'

