Scootmobiel is snel, maar fietsende wijkagent is nog sneller

NIJMEGEN - 'Ik stond vanmiddag bij de herdenking van het vergissingsbombardement', vertelt wijkagent William Nijland, 'opeens zie ik in mijn ooghoek een rode scootmobiel voorbijsnellen met twee mannen in een Scapino-trui erachteraan.'

Hij herkent de man op het karretje: het is een bekende van de politie, iemand met een strafblad. Hij rent naar zijn fiets en zet ook de achtervolging in.

'Zo'n ding gaat nog best snel', vertelt Nijland, 'maar ik was wel in het voordeel met mijn fiets. De medewerkers van Scapino hebben het goed volgehouden, maar ze waren op een gegeven moment wel moe.'

Dankzij aanwijzingen van omstanders kon hij uiteindelijk de man aanhouden. In zijn tas zaten twee kinderschoenen, met lampjes erin. 'Die waren overduidelijk niet van hem.'

Welke straf de schoenendief krijgt, is nog niet bekend.