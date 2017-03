BuitenGewoon Radio: Uitwaaien op de Wageningse Berg met Jeroen Dijsselbloem

WAGENINGEN - Iedere zondagochtend tussen 7.00 en 10.00 uur struint verslaggever Laurens Tijink door de Gelderse natuur. Deze zondagochtend gaat Laurens met Jeroen Dijsselbloem naar de plek waar de minister van Financiën zijn rust vindt in deze hectische verkiezingstijd: de Wageningse berg en uiterwaarden.





Ver hoeft hij vandaag niet te reizen. Het is een afstandje dat ter voet goed te doen is. En dat hij al vaak heeft afgelegd. Jeroen laat Laurens vandaag namelijk zijn 'achtertuin' zien. De Wageningse berg en uiterwaarden zijn al vanaf zijn studententijd een bekende omgeving voor de minister van Financiën. In 1985 verliet hij Son en Breugel bij Eindhoven en ging hij veeteelt studeren in Wageningen. Na zes weken stapte Jeroen over naar landbouweconomie. Uit Wageningen is hij nooit meer weggegaan. Waarom hij dit zo'n fijne plek vindt? Luister maar.

'Ik kom het meest tot rust in mijn eigen tuin'

Inmiddels heeft hij er een verbouwde boerderij op een prachtige plek, in de uiterwaarden van de Rijn. Het meest tot rust komt hij dan ook in zijn tuin. Hij verbouwt verschillende groenten in zijn moestuin, houdt kippen en varkens en hakt zijn eigen hout. Jeroen Dijsselbloem is een buitenmens en een natuurliefhebber.

Mooie doorkijkjes

In de uiterwaarden kan je heerlijke wandelingen maken. Het is een ruig landschap, waar je koeien, paarden en schapen tegenkomt. Zoek je het liever wat hogerop? Langs de rand van de Wageningse Berg vind je het kilometerslang Bergpad, de oude eiken en reuzen beuken gunnen je steeds weer mooie doorkijkjes.

Voor het meest indrukkende uitzicht moet je toch echt naar het hoogste punt van de 43 meter hoge berg. Maar je beloning is dan ook niet mis: een panoramisch en kilometers ver uitzicht over de Rijn en zijn uiterwaarden.

Stuwwal

De Wageningse Berg is een stuwwal: een heuvel, gevormd is doordat een gletsjer of landijs bodemmateriaal voor zich uit stuwde. Het ijs kwam op de lijn Haarlem-Utrecht-Nijmegen tot stilstand en smolt daar of trok zich terug toen het klimaat warmer werd. In Nederland zijn stuwwallen vrijwel alleen ten noorden van de grote rivieren te vinden.