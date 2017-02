Nog steeds gratis parkeren in garages Arnhem

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - In de parkeergarages Centraal, Musis en Rozet in Arnhem hoeft nog steeds niet betaald te worden. De storing in de pinautomaten is nog niet verholpen.

Maandagavond ontstond er een computerstoring in de parkeergarages. Daardoor deden de pinautomaten het ook niet meer. De computerstoring is inmiddels verholpen, maar het is nog niet gelukt om de pinautomaten weer aan de praat te krijgen. 'De meeste mensen willen betalen met de pin', weet woordvoerder Stefan Wesselink. 'Daarom laten we de slagbomen openstaan.' Wanneer de storing is verholpen, is nog niet bekend. De woordvoerder weet ook niet hoeveel geld de gemeente door de storing misloopt.