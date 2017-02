Ingeborg wacht al 14 maanden op rolstoel en nu is er weer uitstel

NIJKERKERVEEN - Ingeborg de Jong uit Nijkerkerveen wacht al 14 maanden op haar aangepaste rolstoel, die ze van Welzorg moet krijgen. 'Ik heb het idee dat ik voorgelogen word.'

De rolstoel zou deze week dan eindelijk binnenkomen, maar ze kreeg woensdag te horen dat het toch weer nog drie weken gaat duren voor hij er is.

'Geen vertrouwen meer'

'Ik krijg nu wel een tijdelijke rolstoel, maar die is niet op maat gemaakt. Ik probeer me te redden. Maar ik loop al bij de fysio vanwege mijn rug', vertelt De Jong tegen Omroep Gelderland. Zij kan niet ver lopen door een hernia en reuma.

'Ik heb er geen vertrouwen in dat mijn rolstoel er over drie weken wel zal zijn. Ik heb al zes keer gehoord dat hij toch niet was binnengekomen.'

Luister hier naar Ingeborg de Jong en Michael van Nieuwkasteele van Welzorg op Radio Gelderland:

'Er gaat te veel mis'

Directiesecretaris Michael van Nieuwkasteele van aanbieder van hulpmiddelen Welzorg geeft toe dat het niet goed gaat. 'In het algemeen gaat er te veel mis.'

Volgens Van Nieuwkasteele komt dat doordat Welzorg bezig is met het laatste stukje van een complexe reorganisatie. 'Eind volgende maand denk ik dat we het voldoende doen. Maar iedereen die zich nu meldt, proberen we zo snel mogelijk te helpen.'

'Ontzettend vervelend'

'We vinden het ontzettend vervelend voor onze klanten. We weten hoe belangrijk de hulpmiddelen voor hen zijn', benadrukt Van Nieuwkasteele.

Door alle problemen bij de zorgorganisatie stopten verschillende Gelderse gemeentes de samenwerking met Welzorg.

