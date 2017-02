Stemmen in een ouderwetse dubbeldekker

ZALTBOMMEL - Zaltbommel heeft op 15 maart bij de Tweede Kamerverkiezingen een mobiel stembureau. Zaltbommelnaren kunnen dan stemmen in een Britse dubbeldekker.

'We willen de mensen in de Bommelerwaard zo beter bedienen. In de kleine kernen moet anders ver gereisd worden om te kunnen stemmen', verklaart communicatieadviseur Marijke Buisman van de gemeente Zaltbommel.

De dubbeldekker staat afwisselend op het treinstation in Zaltbommel, de Markt in Zaltbommel, bij schildersbedrijf Weko in Delwijnen, op de dijk in Bern en bij de speeltuin in Nederhemert-Zuid.

'Als het bevalt, gaan we het volgend jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen ook doen', kijkt Buisman vooruit.