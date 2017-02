Overlast door zware windstoten en regen: wanneer bel je 112?

ARNHEM - Het waait nu al flink en er valt geregeld regen, maar deze middag gaat het pas echt los. Vanaf 15.00 uur geldt code geel vanwege zware windstoten van 75 tot 100 km/uur.

Dat kan dus tot overlast leiden. Maar wanneer bel je 112? De brandweer heeft dat op een rijtje gezet.

Kort gezegd: 112 bel je alleen als er acuut gevaar dreigt. Bij storm bijvoorbeeld bij instortingsgevaar, losgeraakte dakpannen of gevelplaten en een boom die dreigt over de openbare weg te vallen. Bij wateroverlast bijvoorbeeld als er risico op brand of kortsluiting is en als je jezelf niet in veiligheid kunt brengen.

In andere gevallen belt u de gemeente of grijpt u zelf in.