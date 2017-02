Schutter die afvalcoach verwondde is nog niet gepakt

De hoofdwond. Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - In het onderzoek naar de beschieting van een afvalcoach in Arnhem, is nog geen aanhouding verricht. Dat meldt de politie woensdag.

De medewerker van de gemeente werd vorige week donderdag beschoten tijdens zijn werk. Dat gebeurde vanuit een flat aan het Gelderseplein. De dader zou meerdere schoten hebben gelost met een luchtbuks. De bewuste flat. Foto: Omroep Gelderland Kogel operatief verwijderd Het slachtoffer werd geraakt in zijn achterhoofd en moest diezelfde dag nog onder het mes. 'De kogel zat net onder mijn schedel in mijn nek', sprak de gemeenteambtenaar na de succesvolle operatie. 'Ik heb 'm nu in mijn hand. Het is echt bizar.' De collega met wie hij aan het werk was, kwam met de schrik vrij. Beiden hebben niet gezien wie de schoten heeft gelost. Zie ook: Buurtonderzoek na beschieting ambtenaren

