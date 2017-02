Zangeres Lisanne helpt kankerpatiënten met haar muziek

ARNHEM - Zangeres Lisanne Spaander uit Harderwijk trad woensdag op in de radio-uitzending van Rob Kleijs. Ook sprak ze over haar overwonnen ziekte, botkanker. Al sloeg het noodlot vorig jaar bijna weer toe.

Afgelopen weekend zou ze optreden met musicalster Pia Douwes, maar dat ging door ziekte van Douwes helaas niet door. 'Ik krijg een herkansing, hoor. Pia en ik kennen elkaar. Ik kreeg twee jaar geleden een masterclass van haar. Dat was een wens van mij via Make-A-Wish, die wensen van ernstig zieke kinderen in vervulling laat gaan.'

Lisanne (18) heeft de ziekte die haar 2,5 jaar geleden trof inmiddels overwonnen, al werd het vorig jaar even heel spannend. Ze stond op het punt voor enkele maanden naar Thailand en Vietnam te vertrekken toen het ziekenhuis alarm sloeg. 'Ze hadden een scan gemaakt en daarop was te zien dat de tumor terug was', zegt de jonge zangeres.

Loos alarm

Het bleek loos alarm. 'Een foutje van het ziekenhuis. Maar je kan toch niet zo'n fout maken!'

Huiskamerconcerten

Ze wil als muziekdocente aan de slag, Lisanne heeft inmiddels haar havodiploma op zak. 'Ik doe veel huiskamerconcerten, in heel Nederland. Ik doe het vooral via Facebook. Ik wil graag een intieme setting, optredens worden zo persoonlijk. Maar ik zeg snel ja hoor.'

Mensen die net als zij ernstig ziek zijn (geweest), bezoekt ze veel. 'Ik kan mensen helpen. Als het van iemand de laatste wens is, dan vind ik het heel bijzonder.'

