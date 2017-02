Zes mannen aangehouden voor ontvoering Doornspijker

DOORNSPIJK - De politie heeft zes mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de ontvoering. Ook worden de mannen verdacht van poging tot afpersing van een 53-jarige Doornspijker.

De man uit Doornspijk werd 2 december urenlang vermist, tot hij rond 21.00 uur lopend weer bij zijn huis in Doornspijk terugkwam. Naar eigen zeggen, was hij in de omgeving van Drunen, in Brabant, vrijgelaten op een afgelegen locatie. Het slachtoffer is na zijn vrijlating met het openbaar vervoer naar huis gegaan. Hij verklaarde door zijn ontvoerders te zijn bedreigd en deed aangifte van ontvoering. Volgens zijn vrouw moest het wel om een vergissing gaan, maar de recherche dacht er anders over.

Wapens gevonden

De aangehouden verdachten zijn twee mannen van 29 en 50 uit Breda, een 59-jarige man uit Rotterdam, een 67-jarige man uit Alphen a/d Rijn en twee mannen van 30 en 36 uit Tilburg. Op 8 locaties werden doorzoekingen gehouden. Dat gebeurde in zeven woningen in Breda, Tilburg, Oss, Rotterdam, Alphen a/d Rijn. In Oosterhout is één loods doorzocht. Bij de zoekingen zijn diverse spullen in beslag genomen, waaronder twee vuurwapens.

Ontvoering gefilmd

De ontvoering van de Doornspijker kreeg begin december veel aandacht omdat een buurtbewoner filmde hoe de man op de Oenenburgweg in Nunspeet met vastgebonden handen in een zwarte BMW werd gezet door drie gemaskerde mannen. Daarna reden de mannen weg in een Mercedesbus, de zwarte BMW en de Mercedes van het slachtoffer.

