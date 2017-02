Dolfinarium in rouw: dolfijn Skinny (55) dood

Foto: Dolfinarium

HARDERWIJK - In het Dolfinarium in Harderwijk is woensdag dolfijn Skinny overleden. De oudste dolfijn van het zeezoogdierenpark was zaterdag 55 jaar geworden.

'We merkten vorige week dat er iets niet goed was. Haar bloedwaarden waren ook niet ok', vertelt woordvoerder Taco Rietveld van het Dolfinarium. 'Uit onderzoek bleek maandag dat ze een agressieve, kwaadaardige tumor had. Ze at niet meer, had pijn en had geen aandacht meer voor de trainers. Daarom hebben we moeten besluiten haar te laten inslapen', legt Rietveld uit. Skinny verbleef zo'n 47 jaar in het Dolfinarium.