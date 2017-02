Henks zoon ging kapot aan de wiet: 'Reguleren? Afschaffen die rotzooi!'

ARNHEM - Coffeeshops kunnen hun geluk niet op nu een Kamermeerderheid voor gereguleerde wietteelt is, maar er zijn ook tegengeluiden. 'Schandalig! Die rotzooi helpt de jeugd naar de klote', zegt Henk Beumer uit Arnhem. Hij maakte van dichtbij mee hoe de wiet het leven van zijn zoon verwoestte.

'Ze moeten mij niet vertellen dat wiet zo onschuldig is en dat het niks te maken heeft met harddrugs, want dat klopt van geen kant. Cannabis maakt hersenen kapot en criminelen rijk', foetert Henk woensdagochtend op Radio Gelderland. De Arnhemmer reageert op de stelling: Het is goed dat de wietteelt wordt gereguleerd.

Luister het gesprek met Henk Beumer terug:

'De handel in wiet is crimineel'

Als het om wiet gaat, staat de Arnhemmer nergens voor open. 'Ik vind de hele handel crimineel. Het liefst zie ik dat al die shops dichtgaan, want ze helpen mensen willens en wetens naar de klote. Ik heb dat gezien bij mijn zoon. Die begon op zijn 20ste met blowen.'

Henk vertelt dat het eerst stiekem ging. 'Zo'n dingetje roken ergens in de poort achterin. Totdat het erger en erger werd. Hij kwam helemaal in de klauwen terecht van de gasten die erin handelden.' Hoewel Henk er vanaf het begin af aan keihard op reageerde, raakt zijn zoon in de jaren 90 verslaafd.

'Het geld van mijn zoon is verdampt'

'Mijn zoon was vrij jong toen hij trouwde en in Amsterdam ging wonen. Als vader heb je er dan geen grip meer op. In Amsterdam was dat spul toen ook makkelijker te krijgen en hij had ook een vrouw waar we niet blij mee waren. Uiteindelijk is al zijn geld verdampt', weet Beumer.

Inmiddels is zijn zoon bijna 50. 'Hoe het met hem gaat? Ik weet het niet. Ik heb hem al drie jaar niet gezien', zucht hij. Zelf heeft Henk nooit de behoefte gehad om een joint op te steken. 'Ik heb de hele hippietijd meegemaakt, maar zelfs nog nooit gerookt.'

