Gratis parkeren snel weer over

ARNHEM - De problemen met de Arnhemse parkeergarages zijn waarschijnlijk snel verholpen. Bij de garage Langstraat werkte alles woensdag aan het eind van de ochtend weer.

Bezoekers van parkeergarages van gemeente Arnhem hadden sinds dinsdagavond mazzel. Ze hoefden niet te betalen.

Maar in parkeergarage Langstraat waren de problemen rond 11.30 uur voorbij. De verwachting is dat de andere garages in de loop van de dag volgen.

