Riny ter Haar is naast jolige speaker en kritische interviewer vooral supporter van TEC

Foto: Omroep Gelderland

TIEL - Riny ter Haar is hoofdredacteur van Stads TV Tiel. Een lokale zender waarop sinds vijf jaar ook TEC TV is te zien. Iedere thuiswedstrijd wordt vastgelegd en door Riny voorzien van commentaar en interviews. Daarnaast is Riny ook speaker op sportpark De Lok.