Esmee (7) is gevonden! Ze krijgt alleen geen speeltuin

ARNHEM - Jantje Beton heeft Esmee gevonden. Het 7-jarige Arnhemse meisje schreef de stichting een brief, maar ze vergat haar adresgegevens op te schrijven. Via Facebook kwam Jantje Beton haar alsnog op het spoor.

Haar vader reageerde op de oproep van Jantje Beton dat Esmee werd gezocht.

'Naar aanleiding van een collectante aan de deur vroeg Esmee wat er wie Jantje Beton was. Ik heb het haar toen uitgelegd. Toen vroeg ze of in ons hofje een speeltuin kon komen', legt hij uit.

Ze knutselde zelf een envelop in elkaar met daarin een tekening van de te bouwen speeltuin. Met een eigengemaakte postzegel stuurde ze een brief. 'Nooit gedacht dat het aan zou komen', lacht haar vader.

Jantje Beton is blij dat Esmee gevonden is. 'Gelukkig hebben we contact met haar', zegt woordvoerster José van Ooijen.

Maar een speeltuin zit er niet in. 'Dat is een iets te grote droom. Maar we willen wel voor haar en haar vriendinnen een activiteit organiseren', verzekert Van Ooijen.

Zie ook: Esmee wil een speeltuin, maar wie is Esmee?