Zaak gedode vrouw van 19 voor de rechter, man staat terecht

EDE - Voor de rechtbank in Arnhem vindt vandaag een pro forma-zitting plaats tegen Thomas B. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een 19-jarige vrouw in Ede vorig jaar november.

De 19-jarige Edese werd in november 2016 zwaargewond aangetroffen in haar huis aan de Agnietendaal in de wijk Veldhuizen. Ze woonde daar met haar moeder en zus. Hulpdiensten probeerden haar nog te redden, maar ze overleed ter plaatse.

De politie ging al vrij snel uit van een misdrijf. Een dag later werd de 20-jarige Edenaar opgepakt. Uit onderzoek bleek dat de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. Het Openbaar Ministerie (OM) wilde niet zeggen wat de relatie tussen hen was.

Onze verslaggever John-Boy Vossen volgt de zaak:

