OM: '19-jarige slachtoffer uit Ede gewurgd met touwtje'

EDE - De 19-jarige vrouw uit Ede die vorig jaar door een misdrijf om het leven is gekomen, is gewurgd en geslagen met een takkenschaar. Dat blijkt uit de proformazitting, woensdag in Arnhem. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de nu 21-jarige verdachte Thomas B. van moord of doodslag. Omdat het proces-verbaal pas sinds maandag is afgerond, wordt de inhoudelijke zaak 17 mei voortgezet.

Het slachtoffer werd in november 2016 zwaargewond aangetroffen in haar huis aan de Agnietendaal in de wijk Veldhuizen. Ze woonde daar met haar moeder en zus. Hulpdiensten probeerden haar nog te redden, maar ze overleed ter plaatse.

De politie ging al vrij snel uit van een misdrijf. Een dag later werd de toen 20-jarige Edenaar opgepakt.

Ouders aanwezig

Tijdens de behandeling van de proformazitting waren de ouders, een oom en de zus van het slachtoffer aanwezig. De verdachte zat niet in de zaal.

Volgens zijn advocaat kwam dit vanwege het proformakarakter van de zitting en de stand van het dossier. Hiermee doelt hij onder andere op het feit dat het proces-verbaal pas afgelopen maandag was afgerond en er momenteel nog een persoonlijkheidsonderzoek loopt.

'Slachtoffer gewurgd met touwtje'

Het OM verdenkt B. ervan de keel van het slachtoffer te hebben dichtgeknepen en haar daarna te hebben gewurgd met een touwtje. Vervolgens zou hij de 19-jarige Edese op haar lichaam en hoofd hebben geslagen met een takkenschaar.

Omdat het proces-verbaal pas afgelopen maandag was afgerond, is het volgens het OM nog niet duidelijk of het een vooropgezet plan was van de verdachte. Daarom is nog niet duidelijk of er moord of doodslag geëist wordt tegen B., maar het OM 'neigt naar doodslag'.

Ook wordt er nog gekeken of B. onder het volwassenstrafrecht of het jeugdstrafrecht wordt vervolgd. Hij was ten tijde van de moord jonger dan 21 jaar.

Relatie slachtoffer en verdachte

De advocaat van de verdachte wilde tijdens en na de zitting niet veel zeggen over de zaak. Zo is nog onduidelijk wat de exacte relatie is tussen het slachtoffer en de verdachte. Tot dusverre is alleen bekend dat beiden elkaar kenden.

De zaak wordt 17 mei inhoudelijk behandeld. Ook omdat dan de resultaten van het persoonlijkheidsonderzoek - dat waarschijnlijk 3 maart is afgerond - meegenomen kunnen worden.

