Bureau GLD 22 februari 2017

ARNHEM - In deze uitzending een straatroof in Apeldoorn, een mishandeling in het centrum van Apeldoorn, een straatroof in Tiel en diefstal van dure kleding in Tiel. En veel zaken waarop gereageerd is!

Tips

Twee weken geleden zocht de politie een jongeman die een meisje van 15 op straat beroofde en bedreigde. Deze verdachte is aangehouden. Het is een man van 23 uit Apeldoorn. En naast de beroving van het meisje van 15 wordt hij verdacht van nog eens 5 misdrijven!

Er is goede informatie binnengekomen over een man en een vrouw die veel slachtoffers hebben gemaakt met een babbeltruc, die tips zijn in onderzoek. Blijf naar deze man uitkijken en zorg ervoor dat hij niet nog meer slachtoffers maakt!

Voorkom slachtoffer te worden van een babbeltruc!

En de politie kan ook verder met tips over dit drietal. Ze wilden wat stelen bij de Mediamarkt in Arnhem.

Straatroof Apeldoorn

Een moeder en dochter fietsen tijdens de Oudejaarsnacht door Apeldoorn als een man naast ze komt fietsen. Hij wil de moeder van haar tas beroven. De vrouw raakte daarbij gewond. Ze had veel blauwe en pijnlijke plekken en schaafplekken, zowel op haar lichaam als in het gezicht. Ook heeft ze een wond op haar hand opgelopen. Die moest in het ziekenhuis gehecht worden.

Drukke straat

De twee fietsten op de Laan van Erica, dat is dicht bij de Americahal an Apeldoorn. Tijdens de schermutseling rijden er flink wat auto's voorbij. De bestuurders hebben misschien wel iets gezien zonder zich te realiseren wat er aan de hand was.

Signalement

blanke man

tussen de 18 - 25 jaar

normaal postuur

ongeveer 1.75 m lang

sprak accentloos Nederlands

droeg een donkergekleurde driekwart jas, een parka, met een capuchon over zijn hoofd

hij fietste vermoedelijk op een damesfiets met een rood-witte plastic tas aan zijn stuur

Mishandeling centrum Apeldoorn

Het is vroeg in de nieuwjaarsochtend. Rond half 5 lopen drie jongens op de Nieuwstraat in Apeldoorn. Ter hoogte van de Vue bioscoop wordt het trio aangesproken door een man en een vrouw die beide een fiets bij zich hadden. Niet veel later ligt een van de jongens op de grond. Hij is door de man zo hard geslagen dat een van zijn tanden is afgebroken, zijn lippen dik zijn, ook is hij zijn horloge kwijt.

Aanleiding

De aanleiding voor de schermutseling die ontstaat is onduidelijk. Misschien zijn er mensen die die nacht iets gezien of gehoord hebben wat met deze mishandeling te maken kan hebben.

Verdachte krijgt de tijd zich te melden

De verdachte is op de beelden onherkenbaar, hij krijgt een week de tijd zich te melden, doet hij dat niet, dan laten we hem in de volgende uitzending van Bureau GLD herkenbaar zien.

Straatroof Tiel

Het moest een leuk weekend in Tiel worden, maar voor twee mannen uit België loopt dat anders. In de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 februari, worden ze daar slachtoffer van een brutale beroving.

De slachtoffers van 20 en 21 jaar oud gaan die avond naar het centrum van Tiel om daar een hapje te eten en bezoeken daar ook nog een café. Rond half drie die nacht lopen ze terug naar hun hotel. Als ze over de Westroijensestraat lopen, vlak voor het spoorwegviaduct, komen er drie mannen achter hen aan. Ze dwingen de twee slachtoffers om mee te lopen naar de andere kant van het viaduct.

Bedreiging met steekwapen

Daar worden ze vastgepakt en moeten op de grond gaan zitten. Ze worden bedreigd met een steekvoorwerp en moeten hun bankpassen met pincode afgeven. Eén slachtoffer wordt meerdere malen in zijn gezicht geslagen. Ook nemen ze de mobiele telefoon van één van de slachtoffers mee. Twee daders zeggen dat ze gaan pinnen en gaan dan weg in de richting van het centrum. De derde dader blijft eerst nog bij de slachtoffers maar gaat enkele minuten later ook weg. De twee Belgische mannen gaan dat naar het hotel om de politie te bellen.

Signalement

één van de daders was een jongen met een donkere huidskleur en een mager postuur

rond de 20 jaar oud

ongeveer 1,85 lang

gekleed in een grijze trui met capuchon

de twee andere daders zijn ook rond de 20 jaar oud

beide lichtgetinte huidskleur

beide ongeveer 1,75 lang

alle drie leken ze onder invloed van drugs te zijn

Gestolen telefoon

Eén van de slachtoffers is zijn mobiele telefoon kwijtgeraakt. Dat een zilverkleurige telefoon van het type Oneplus 3 met een zwart hoesje. Het kan natuurlijk zijn dat ze die telefoon ergens hebben aangeboden of dat iemand hem heeft gevonden.

Diefstal dure merkkleding Apeldoorn

Twee mannen lopen op 13 januari binnen bij Tempelman Exclusive in Apeldoorn. Aan hun kleding te zien hebben de mannen een dure smaak, ze zijn bij Tempelman Exclusive dan ook op het juiste adres. Deze kledingzaak in Apeldoorn verkoopt kleding van exclusieve en dure merken. De mannen stoppen verschillende broeken en een shirt onder de jas en lopen we winkel uit. Wie herkent ze?