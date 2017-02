Hardnekkig over het gras blijven lopen roept om tegels

NIJMEGEN - Het ligt er al jaren. Een olifantenpaadje naast de stoep tussen het station van Nijmegen en het Keizer Karelplein. De hordes mensen die er langs gaan, passen simpelweg niet op het smalle voetpad dat er naast ligt. Hoog tijd voor tegels, klinkt het nu opnieuw.

Onder de van Schaeck Mathonsingel is een ondergrondse parkeergarage gerealiseerd, die in juli 2012 openging. Daar bovenop is een brede promenade aangelegd. Maar Nijmegenaren en bezoekers van Nijmegen willen massaal niet over het middenpad van de Van Schaeck Mathonsingel lopen.

Vertrapte gazon geen gezicht

De gewoonte om over het gras te banjeren blijkt een hardnekkige. Het olifantenpad lag er al lang voor de komst van de promenade en ligt er nu nog steeds. Stadspartij DNF wil daarom dat de stoep aan de noordzijde van de singel verbreed wordt, zodat iedereen die hier wil lopen gewoon op de stoep kan lopen.

'Dit paadje laat zien dat de huidige stoep te smal en dus gebruiksonvriendelijk is', constateert de lokale politieke partij. Het vertrapte gazon vinden ze ook geen gezicht. Stadspartij DNF vraagt het college nu om er nu eindelijk wat aan te doen.

De esplanade waar voetgangers dus niet zo graag overheen lopen (foto: Google Street View)

Al eerder roep om er iets aan te doen

Al in december 2014 stelde de partij vragen aan het college over het olifantenpad aan de noordzijde van de Van Schaeck Mathonsingel. Het college gaf toen aan eerst diverse maatregelen te willen nemen om het lopen over het middenpad – ook wel de esplanade genoemd – te bevorderen. Als dat niet zou werken, beloofde zij binnen een jaar maatregelen te nemen. Het verbreden van de stoep was daarbij een mogelijkheid voor het college.

Maar inmiddels zijn we ruim twee jaar verder en het olifantenpad ligt er nog steeds. Het gras peinst er niet over om weer te gaan groeien. Dus kan het niet anders, zo denkt de Stadsparij, dan dat het paadje van en naar het centrum nog steeds heel veel wordt gebruikt. Dus dan maar de stoep aan de noordzijde van de van Schaeck Mathonsingel verbreden, is nu de herhaalde oproep. 'Zo kan iedereen hier veilig lopen en elkaar makkelijk passeren', aldus Stadspartij DNF