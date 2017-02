NEC wil met beloftenteam alsnog in voetbalpiramide

NIJMEGEN - NEC wil met haar beloftenteam instromen in de voetbalpiramide, het liefst in de Tweede of Derde Divisie. Dat zegt woordvoerster Judith Vermulst van de Nijmeegse club.

'We hebben interesse om in te stromen in de voetbalpiramide (de nieuwe structuur van het betaalde voetbal, red.). Dat hebben we in eerste instantie niet gedaan. Nu zouden we in de vijfde klasse komen, maar we willen graag hoger instromen', laat Vermulst weten.

NEC denkt dan aan de Tweede of Derde Divisie. 'We gaan daarover in overleg met de KNVB', verklaart Vermulst.

Jong NEC komt nu uit in de reservecompetitie van beloftenteams.

Naast NEC zouden nog zeven profclubs geïnteresseerd zijn om met het beloftenteam in te stromen in de Tweede of Derde Divisie, zo meldt het weekblad Voetbal International.