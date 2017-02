Inwoners te laat geïnformeerd over waterlek, vindt SP

DOESBURG - De SP vindt dat de inwoners van Doesburg te laat zijn geïnformeerd over de problemen met het waterlek in de Liemers afgelopen weekeinde.

Fractievoorzitter Patrick Ott van de SP in Doesburg kondigt aan dat hij donderdag in de raadsvergadering daarover vragen gaat stellen: 'Zaterdagavond om half tien ontstonden de problemen al, op zondagmiddag werden de inwoners van Doesburg pas geïnformeerd.' Ott wil weten wat een normale reactietijd is bij dit soort calamiteiten: 'In onze beleving duurde het lang.'

Zwakke mensen

Ook wil Ott weten wat de gemeente verstaat onder 'zwakke mensen'. Volgens Ott werden door de officiële instanties niet alle hulpbehoevende mensen geholpen.

Op Facebook plaatste de SP onderstaand bericht:

Vies water

Ott vindt ook dat te veel informatie vanuit de gemeente via sociale media is gedaan: 'Dat is lastig als je geen sociale media volgt.' Als voorbeeld van slechte communicatie noemt Ott ook het bericht over het koken van het water: 'Het bericht dat je het water moest koken, kwam te laat. Mensen hadden toen al weer water. Dat had besmet kunnen zijn.'

De SP wil de vragen aan de raad mondeling stellen als daar donderdag de mogelijkheid voor is. Op die dag komt ook de Commissaris van de Koning op bezoek. Als er dan geen tijd voor is, gaat dat schriftelijk gebeuren.

