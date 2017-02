Thuishulp betrapt op diefstal bij bejaarde

ULFT - Een 37-jarige thuishulp is maandag in Winterswijk op betrapt op diefstal. De thuishulp was op dat moment werkzaam bij het bejaarde slachtoffer.

Agenten hebben de verdachte direct kunnen aanhouden na de diefstal uit een woning in Winterswijk Brinkheurne. Volgens de politie wordt de stelende thuishulp verdacht van meerdere diefstallen.



De verdachte mag zich binnenkort verantwoorden voor de rechter.



Foto: REGIO8

Door: Mediapartner REGIO8 Correctie melden