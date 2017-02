Parkeerverbod moet einde maken aan overlast door chillen op de Waalkade

foto: @politienijmegennoord

NIJMEGEN - Het is een geliefde hangplek, de parkeerplaatsen op het westelijk deel van de Waalkade in Nijmegen. Dat zorgt al lang voor overlast voor omwonenden. Vooral in de avond en nacht. Daarom is het nu verboden er te parkeren tussen 21:00 en 06:00.

Vooral in de zomer trekt de kade ter hoogte van kunstwerk Labyrinth heel veel jonge autobezitters. Tot diep in de nacht wordt er rondgehangen, met achterlating van een hoop rotzooi. Niet zelden klinkt er luide muziek uit de auto's. Het is al jaren lang een populaire plek om bij elkaar te komen om te praten, te drinken en te blowen. De opgeschoten jeugd zorgde voor gevoelens van onveiligheid in de buurt. Door het nieuwe parkeerverbod kan de politie de hangjongeren nu wegsturen of direct op de bon slingeren.

foto: Google Street View