Provincie ziet niets in anoniem solliciteren

ARNHEM - Anoniem solliciteren draagt amper bij aan verscheidenheid op de werkvloer. De provincie ziet daarom niets in het voorstel van GroenLinks om een proef hiermee te doen om discriminatie tegen te gaan.

Als er al sprake is van discriminatie bij de provincie dan is anoniem solliciteren niet de oplossing vindt het bestuur. De gemeente Den Haag is enthousiast over de eigen proef, maar zegt het bestuur, tijdens de proefperiode bleek dat de kans voor een sollicitant met een migratie-achtergrond door de anonimiteit nauwelijks toenam. Veel sollicitanten werden aangenomen na het eerste gesprek.

De gemeente Arnhem heeft nog wel plannen voor een proef met anoniem solliciteren. Nijmegen heeft eerder een proef gedaan, maar stopte daarmee omdat het geen resultaat had.

