Tattoos zetten voor kantine De Graafschap

ULFT - De supporterskantine van De Graafschap werd vrijdagavond voorafgaand aan de wedstrijd tegen Telstar omgebouwd tot een ware tattooshop. Een vijftiental supporters kreeg een gloednieuwe tatoeage van de Doetinchemse voetbalclub.

'We zijn benaderd door een groep Superboeren', vertelt Tonie Heinhuis van Tattoo Doetinchem vanuit zijn tijdelijke tattooshop in de supporterskantine. 'Die vroegen of wij de opbrengst wilden afgeven voor de nieuwe kantine. Dat vonden wij wel een goed idee.' In totaal is er met de tatoeage-actie 1200 euro opgehaald voor de nieuwe kantine. Ook Kaye Coppoolse was aanwezig om te tatoeëren. 'Hier ligt wel mijn plekje', vertelt de oud-voetballer van de Doetinchemse voetbalclub. 'Om hier nou te zitten en dit voor De Graafschap te mogen doen is heel mooi.'



'De Graafschap is gewoon alles voor mij', vertelt Christiaan Straub terwijl er een G van De Graafschap op zijn arm wordt getatoeëerd. Voor Straub is het niet zijn eerste en ook niet zijn laatste tatoeage van de voetbalclub. 'Nee, als het kan, worden het er nog wel meer', aldus de goedlachse Superboer. Een grote afbeelding van het stadion gaat het niet worden: 'Mijn vriendin wilt niet naast me wakker worden met een Vijverberg op m’n rug.'



Foto: REGIO8