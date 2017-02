Starten initiatief moet makkelijker worden

ULFT - Bronckhorst wil enkele regelingen die bestaan rond het starten van een maatschappelijk initiatief versoepelen. Inwoners van de gemeente worden nu soms tegengehouden om financiële redenen.

'We zien dat deze accommodaties met veel enthousiasme en inzet worden geleid en vele inwoners graag gebruik maken van de voorzieningen', aldus wethouder Arno Spekschoor over de al bestaande initiatieven, zoals zwembaden en dorpshuizen.

'Doordat de gemeente echter nog regelingen kent, waarmee wij geld vragen voor een aantal activiteiten die zij organiseren, voelen de initiatiefnemers zich niet altijd door ons gesteund.' Het college heeft daarom een concreet plan vastgesteld, waarbij enkele regelingen per 1 januari 2018 versoepeld worden.

Geen belasting

De bedoeling is dat vrijwilligers organisaties geen gebruikersbelasting en eigenaarsbelasting van de accommodaties die in gebruik zijn hoeven te betalen. Daarnaast moeten vrijwilligers het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag vergoed krijgen via de organisatie. Deze kan daar vervolgens een budget voor krijgen van de gemeente. Ook wil de gemeente de betaling voor evenementenvergunning afschaffen.



De gemeente gaat hiermee 70.000 euro per jaar mislopen. Daarnaast zal de afschaffing van de betaling op evenementenvergunningen en de VOG ongeveer 35.000 euro kosten. De gemeenteraad zal het voorstel in maart bespreken.