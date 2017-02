Extreem veel regen verwacht: '2 tot 4 emmers per vierkante meter. Dat is echt heel veel!'

Foto: ANP

ARNHEM - Regen, regen en nog eens regen: dat staat ons vandaag en morgen te wachten. Volgens weervrouw Margot Ribberink kan in Gelderland in twee dagen tijd zo'n 20 tot 40 millimeter vallen. 'Dat zijn 2 tot 4 emmers per vierkante meter. Dat is echt heel veel!'

Ook gaat het volgens Ribberink heel hard waaien. 'Vanochtend hebben we windkracht 5. Dat is al behoorlijk als je er tegenin moet fietsen', benadrukt ze. Maar die windstoten tot zo'n 50 km/uur vallen in het niet bij wat er komen gaat. 'Vanaf morgenmiddag wordt het pas echt onstuimig in Gelderland!' Luister het weerpraatje van Margot Ribberink terug: Handen aan het stuur! Volgens de weervrouw van MeteoGroup komt er een depressie op ons af die de komende 24 uur flink gaat activeren. Vanaf morgenmiddag moet er rekening worden gehouden met windstoten van 75 tot 100 km/uur. 'Als je dan met een aanhanger de weg op gaat, merk je dat behoorlijk', waarschuwt Ribberink. 'Dan moet je de handen goed aan het stuur houden!' Het KNMI heeft voor morgenmiddag en -avond code geel afgegeven. De waarschuwing geldt van 14.00 tot 24.00 uur. Volgens het weerinstituut kunnen boven het IJsselmeer zelfs windstoten voorkomen tot 120 km/uur. Niet koud Ondanks de harde wind en vele regen is het niet koud in Gelderland. 'De temperatuur is opmerkelijk. Met 10-11 graden is het vandaag en morgen erg zacht voor de tijd van het jaar', aldus Ribberink. Zie ook: Grote kans op zware windstoten in donderdagavondspits

