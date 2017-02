Dijsselbloem zet zich in voor de Achterhoek

ULFT - Minister van Financiën en kandidaat-Kamerlid voor de PvdA Jeroen Dijsselbloem wil investeren in krimpregio's als de Achterhoek. Aan tafel bij politiek café Piment bleek dat hij en zijn partij veel willen doen om regio’s als deze leefbaar te houden.

'Ik vind dat er te vaak te veel aandacht gaat naar de Randstad', vertelt de in Eindhoven geboren politicus. 'Alsof daar alle mensen wonen, dat is niet zo. Meer dan de helft van de inwoners in Nederland woont buiten de Randstad en de helft van de inwoners in Nederland woont buiten de steden. Dus daar moeten we aandacht voor hebben', motiveert Dijsselbloem zijn standpunt.



Concrete plannen heeft zijn partij ook, zo kwam partijgenoot al eerder Sharon Dijksma met het idee om 300 miljoen in krimpregio’s te steken. ’Daar moet ook gewoon extra worden geïnvesteerd. Soms in opleidingen, in scholen, soms in infrastructuur. Bijvoorbeeld ook in snel internet, zodat de ondernemingen de beste verbindingen hebben’, aldus Dijsselbloem.



Niet alleen de PvdA wil investeren in de infrastructuur, ook GroenLinks, CDA en D66 zijn dat voornemens. Die laatste pleit zelfs voor een minister voor krimpregio’s en steden om de problemen in die gebieden specifiek aan te pakken. De krimp is tevens een van de thema's tijdens het Achterhoeks Verkiezingsdebat op 8 maart.