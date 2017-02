Hengelsportfederatie zet ruim 100 karpers uit

DOETINCHEM - In de Bielheimerbeek tussen Varsseveld en Gaanderen worden vanmiddag ruim 100 karpers uitgezet. Reden is een grote karpersterfte in 2014.

Een viskweker uit België levert de spiegel- en schubkarpers rond 12.00 uur af bij de brug aan de Bruggenweg in Doetinchem. Voordat ze in de Achterhoekse beek worden uitgezet, zullen ze eerst worden gemeten, gewogen en gefotografeerd. De Hengelsport Federatie Midden Nederland kan zo bijhouden waar de vissen worden gevangen en hoeveel ze zijn gegroeid.

Karperuitzet is bijzonder

'De karpers zijn nu rond de 1,5 kilo, maar over 10 jaar kunnen ze misschien wel 20 kilo wegen', zegt Frank Bosman van de hengelsportfederatie. Volgens hem is de karperuitzet bijzonder, omdat dit sinds de jaren 80 niet meer is gebeurd in de Achterhoek.

Luister het radio-interview met Frank Bosman terug:

De sportvissers die de karpers straks vangen, zijn verplicht ze terug te zetten. Zo blijft de visstand op peil. Over een jaar of 20 zullen er waarschijnlijk weer karpers moeten worden uitgezet in de Bielheimerbeek, aangezien het deze vissen niet lukt hun jongen groot te brengen.