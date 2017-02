Man uit Nijkerkerveen moet vermoedelijk hand missen na explosie

NIJKERKERVEEN - De 49-jarige man uit Nijkerkerveen, bij wie dinsdagmiddag een ontploffing is geweest, moet waarschijnlijk zijn hand missen. Dat zegt een buurtgenoot van het slachtoffer.

De politie vermoedt dat de explosie in de schuur bij een huis aan de Laakweg in Nijkerkerveen is veroorzaakt door een mortiergranaat.

Het is niet duidelijk of het gaat om een explosief uit de oorlog of een nieuwer exemplaar. Of het slachtoffer dit soort explosieven in huis had, is bij zijn oom Gerrit van de Bunt niet bekend.

