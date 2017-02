Wie maakte foto's van ongeluk? En herdenking Nijmegen. Dit is het nieuws van woensdag 22 februari

ARNHEM - Ook al is de provincie tegen een windmolenplan, de provincie kan niet anders dan meewerken. Een truckchauffeur kantelde 16 jaar geleden op de A1 tussen Voorst en Twello. Jarenlang schaamde hij zich daarvoor, maar nu is hij op zoek naar foto's van het ongeluk. En Nijmegen herdenkt vandaag het bombardement op de stad in 1944. Dit is het nieuws van woensdag 22 februari.

Provincie kan niet om windmolenplannen heen

Windmolens. Ze hebben veel fans, maar ook veel tegenstanders. De overheid wil dat er zoveel mogelijk windenergie geproduceerd wordt. En de provincie wordt gedwongen om aan de plannen voor windmolens mee te werken, zelfs als de provincie daar zelf niet voor voelt, zo wordt vandaag duidelijk.

Truckchauffeur zoekt foto's van zijn eigen ongeluk

Richard Boekweit kantelde met zijn vrachtwagen op 21 februari 2001 op de A1 tussen Voorst en Twello. Wonder boven wonder vielen er geen gewonden. De chauffeur zelf was na het ongeluk in shock. In de afgelopen jaren stopte hij de gebeurtenis uit schaamte weg. Nu hij 16 jaar lang schadevrij heeft gereden doet hij een oproep op Facebook: wie heeft foto's van deze gebeurtenis?

2 minuten stilte in Nijmegen

22 februari is de dag dat het bombardement op Nijmegen in 1944 wordt herdacht. Er vielen bijna 800 doden en duizenden gewonden. De binnenstad werd verwoest. De herdenking begint met een gebedsdienst om 12.00 uur in de Stevenskerk. Om 13.28 uur luiden de klokken en worden er 2 minuten stilte in acht genomen.