Hoedjes Beatrix te zien in Apeldoorn

Foto: ANP

ARNHEM - Welk hoedje van Beatrix tijdens haar regeerperiode vond u het mooist? De kans is groot dat u dat hoedje binnenkort dan kan terugzien in Paleis Het Loo in Apeldoorn.

Onder de titel 'Chapeaux!' worden vanaf eind maart meer dan honderd hoeden tentoongesteld die koningin Beatrix droeg tijdens haar regeerperiode. De prinses zal de expositie zelf openen op 22 maart. Op de tentoonstelling worden ook beelden vertoond van de gelegenheden waarop de koningin ze droeg, van Prinsjesdag tot Koninginnedag en van staatsbezoeken tot openingen. Stylist Maarten Spruyt en interieurontwerper Tsur Reshef stelden de tentoonstelling samen. De expositie loopt tot en met 23 augustus.