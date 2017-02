Trucker zoekt na 16 jaar schaamte foto's van ongeluk

ARNHEM - Het is 16 jaar geleden dat Richard Boekweit met zijn vrachtwagen zorgt voor een ongeluk op de A1 tussen Voorst en Twello. Boekweit en zijn vrouw (toen nog zijn vriendin) overleven het ongeluk. 'Ik heb dit ongeluk ergens ver weg gestopt, maar ben nu toch benieuwd naar de foto's die toen massaal zijn gemaakt.'

Het ongeluk gebeurde op 21 februari 2001, gister precies 16 jaar geleden.

Boekweit vertelt op Facebook hoe hij die dag met een trailer vol met 25 ton houten planken onderweg is naar Deventer, en al rijdend op zoek gaat naar het stratenboek.

Het kabaal ging door merg en been

De chauffeur vertelt hoe zijn voorwiel in de middenberm terecht komt, hoe hij probeert bij te sturen, maar niet kan voorkomen dat de truck met aanhanger kantelt. 'Het kabaal van wegslaande dwarsbalken in de vangrail tegen mijn wagen ging door merg en been.'

'Omdat ik aan het begin van mijn carrière was heb ik dit ongeluk ergens ver weg gestopt en zoveel mogelijk verzwegen, ik schaamde me natuurlijk kapot hiervoor. Ik heb alles op alles gezet om het beschadigde vertrouwen van mijn werkgever terug te betalen door hard te werken en nooit meer schade te rijden.' Boekweit zegt al 16 jaar miljoenen kilometers zonder schade te hebben gereden.

Ik zat erbij als een zombie

Hij kan zich herinneren dat verschillende mensen vanaf het viaduct in de buurt foto's maakten. Hij hoopt nu dat deze mensen de foto's willen opzoeken en met hem willen delen. Zelf was Boekweit na het ongeluk in shock. 'Wat er daarna allemaal gebeurd is weet ik niet meer zo goed, alles leek wel langs me heen te gaan en ik zat er als een zombie bij.'

De chauffeur uit Dordrecht verwacht dat het confronterend zal zijn om de foto's te zien, maar denkt ook dat het hem helpt om deze gebeurtenis te verwerken. De eerste reactie heeft hij al binnen. Het gaat om een bergingsbedrijf dat foto's heeft van het ongeval.