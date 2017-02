Rechtbank ontkent gesjoemel in zaak-baby Jairo

ARNHEM - De rechtbank in Arnhem weerspreekt dat er in 2013 doelbewust is gesjoemeld met de akte waarmee het Openbaar Ministerie hoger beroep aanvroeg tegen de vader van de Arnhemse baby Jairo.

De vader werd er van verdacht dat hij in 2010 zijn zoontje zo zwaar had mishandeld dat de baby overleed. In oktober vorig jaar werd hij veroordeeld tot een celstraf van 3 jaar en 10 maanden.

'Geen kwade opzet'

Dinsdagochtend meldden de advocaten van de vader in De Gelderlander dat hij kan vrijkomen door een doelbewuste vormfout van de griffier.

'Er is absoluut een fout gemaakt. Strikt genomen is er sprake van valsheid in geschrifte,' erkent woordvoerder Marlou Nijland van de Arnhemse rechtbank. 'Maar er was geen kwade opzet in het spel. Dat is ook door het hof in 2014 vastgesteld.'

Die oordeelde in een arrest dat de zaak door kon gaan omdat de officier van justitie 'tijdig en op de juiste wijze hoger beroep heeft willen instellen tegen het vonnis in de zaak tegen verdachte.' De officier wilde hoger beroep aantekenen tegen de verdachte vader, maar ook in de zaak tegen de inmiddels vrijgesproken moeder van Jairo. Dat ging niet helemaal goed.

De griffier liet twee exemplaren van de akte in de zaak tegen de moeder ondertekenen door de officier van justitie. Toen hij de fout ontdekte liet hij alsnog de juiste akte ondertekenen. Omdat de termijn inmiddels was verstreken, antedateerde hij de akte.

'Actie rechtbank bizar'

De griffier moest tijdens het onderzoek op een andere afdeling werken, maar werkt inmiddels weer achter de informatiebalie.

Janneke Steenbrink, een van de advocaten van de Arnhemse vader, vindt het 'bizar' dat de rechtbank verwijst naar het arrest van het hof in 2014. 'Uit het onderzoek van de rijksrecherche is namelijk wel vast komen te staan dat er sprake is van valsheid in geschrifte.' Volgens de advocate maakt het dan niet uit of er wel of geen sprake is van kwade opzet.

De advocaten willen dat de zaak tegen de vader in hoger beroep niet in Arnhem wordt behandeld, omdat de griffier ook voor het hof in Arnhem werkt. Het gerechtshof zou daardoor betrokken zijn bij de kwestie. Om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen, willen de advocaten dat het hof in Amsterdam de zaak behandelt. Dat wordt op de eerste regiezitting aan de orde gesteld.