Worst gehuldigd voor wereldprestatie: 'De eerste uit Nunspeet ooit!'

NUNSPEET - De Nunspeetse veldrijdster Annemarie Worst is dinsdagavond gehuldigd door de gemeente Nunspeet. Worst werd eind januari wereldkampioene veldrijden bij de beloften.

Burgemeester Van de Weerd en wethouder sport Storteboom waren dinsdagavond aanwezig in manege De Wezenland om de 22-jarige veldrijdster in het zonnetje te zetten. De wereldkampioene kreeg een ingelijst shirt, een bos bloemen en een wellnessbon.

Annemarie zelf was trots op haar prestatie. 'Er is nog nooit een wereldkampioen uit Nunspeet geweest, dus als je dan de eerste bent is dat wel heel erg leuk.'