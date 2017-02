Provincie wil aanleg breedband versnellen

ULFT - De provincie Gelderland wil in overleg met gemeenten en telecombedrijven om te spreken over de vertraging in de aanleg van breedband in het buitengebied van de Achterhoek. Eerder gaven de gemeenten aan ontevreden te zijn over de gang van zaken.

Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk gaat nu het gesprek aan met de Achterhoekse gemeenten en telecombedrijven. Doel van dit gesprek is om te kijken wat er moet gebeuren om het proces van de aanleg te versnellen. 'Die aanleg is van groot belang voor de leefbaarheid en het buitengebied wacht hier met smart op', aldus Van Dijk.



De gemeenten in de regio hebben voor de aanleg van breedband afspraken gemaakt met CIF, maar deze partij heeft aangegeven dat de gemaakte planning niet meer haalbaar is op enkele plekken binnen de Achterhoek. Voor de provincie is dat reden om het gesprek aan te gaan.



